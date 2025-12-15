Usa, Empire State index dicembre torna in territorio negativo a -3,9 punti ben al di sotto delle attese

(Teleborsa) -. L'indicatore, nel mese di dicembre, si è portato a -3,9 punti dai +18,7 punti di novembre. Il dato è peggiore anche delle stime degli analisti che erano per rallentamento a +10 punti.L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.Fra le varie componenti dell'indice, quella suiè passata a 0,0 punti da +15,9, mentre quella sullescende a -5,7 punti (da +16,8). Quella sullesi porta a 4 punti (da +6,7).