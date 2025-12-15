Milano 15:20
Usa, Empire State index dicembre torna in territorio negativo a -3,9 punti ben al di sotto delle attese
(Teleborsa) - È tornato in territorio negativo l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di dicembre, si è portato a -3,9 punti dai +18,7 punti di novembre. Il dato è peggiore anche delle stime degli analisti che erano per rallentamento a +10 punti.

L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.

Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è passata a 0,0 punti da +15,9, mentre quella sulle consegne scende a -5,7 punti (da +16,8). Quella sulle scorte si porta a 4 punti (da +6,7).

```