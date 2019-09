Mediaset, MediaForEurope: Vivendi avrebbe rinunciato al recesso

Vivendi

Mediaset

(Teleborsa) - Potrebbe dirsi conclusa la diatriba trasu MediaForEurope (MFE), ma siamo ormai abituati a clamorosi colpi di scena. La media company francese che fa capo a Vincent Bolloré, non avrebbe esercitato il diritto di recesso nell'operazione di fusione tra Mediaset e le attività spagnole del gruppo per la nascita della holding olandese MediaforEurope.. A rivelarlo sarebbe solo alcune indiscrezioni stampa, segnalando che le azioni consegnate sarebbero poche migliaia. Si attendono dunque conferme.Intanto il fondo Peninsula aveva già gettato il salvagente per l'operazione , impegnandosi con quasi 1 miliardo di euro ad assorbire le azioni in mano a Vivendi eventualmente oggetto del recesso.