REVO Insurance, REVO Advisory cede azioni per recesso di alcuni suoi soci

(Teleborsa) - REVO Insurance
, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha reso noto che l'azionista REVO Advisory
(maggior azionista con il 15,99% del capitale), a causa del recesso perfezionato da alcuni suoi soci
, sta provvedendo, giusta delibera assembleare, alla liquidazione del recesso stesso con modalità mista, anche mediante assegnazione in natura ai soci recedenti, di azioni REVO presenti nel suo portafoglio.
In particolare, i soci di REVO Advisory recedenti cui sono state trasferite azioni REVO sono: CC Holding, ALFIN, FERA, TremDue, LOFIN e Nicotera Venture. Le azioni trasferite continueranno ad essere oggetto di vincolo di lock-up fino al 30 novembre 2026
.
Le azioni REVO detenute per il tramite di REVO Advisory da Alberto Minali, Fabio De Ferrari, Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia e Simone Lazzaro non sono interessate
dall'operazione e su di esse resta confermato il vincolo di lock-up fino almeno al termine del Piano Industriale 2026-2028.(Foto: by rawpixel on Unsplash)