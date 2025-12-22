REVO Insurance, REVO Advisory cede azioni per recesso di alcuni suoi soci

REVO Insurance

(Teleborsa) -, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha reso noto che l'azionista(maggior azionista con il 15,99% del capitale), a causa del, sta provvedendo, giusta delibera assembleare, alla liquidazione del recesso stesso con modalità mista, anche mediante assegnazione in natura ai soci recedenti, di azioni REVO presenti nel suo portafoglio.In particolare, i soci di REVO Advisory recedenti cui sono state trasferite azioni REVO sono: CC Holding, ALFIN, FERA, TremDue, LOFIN e Nicotera Venture. Le azioni trasferite continueranno ad essere oggetto di vincolo diLe azioni REVO detenute per il tramite di REVO Advisory da Alberto Minali, Fabio De Ferrari, Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia e Simone Lazzarodall'operazione e su di esse resta confermato il vincolo di lock-up fino almeno al termine del Piano Industriale 2026-2028.