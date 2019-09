Manovra, Conte: "Puntiamo sulla crescita"

(Teleborsa) - Una. È quanto dichiarato dal premier, impegnato a New York all'assemblea dell'Onu, in merito ai prossimi appuntamenti economici del governo.Si inizia venerdì, quando sarà presentata lasu cui pende la possibile richiesta di ulteriore flessibilità. "È nell'interesse di tutti in Europa, non solo dell'Italia,. La", ha detto in proposito Conte.Il premier ha poi parlato di, definendola "la. Bisogna intervenire radicalmente come mai è stato fatto. Stiamo lavorando a un provvedimento complessivo. Questo significa che, se riterremo una misura del genere percorribile,".Nel frattempo, da Roma sono arrivate le conferme sul. Secondo quanto riferito dal viceministro dell'Economiain replica sul Ddl rendiconto e Assestamento alla Camera, laper evitare la procedura d'infrazione Ue "riporta, con cui con tutta probabilità chiuderemo l'anno in corso"da 23,1 miliardi per il 2020 e da 28,8 per il 2021 è il p", ha concluso Misiani, ricordando "l'imminente presentazione della Nota di aggiornamento al Def e alla presentazione del disegno di legge di Bilancio che avverrà nel giro di poche settimane".