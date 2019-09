Università, Lombardia sempre più attrattiva per gli studenti stranieri

(Teleborsa) -. Nell'anno accademico 2017-2018 glisono saliti a quotain forte aumentorispetto all'anno precedente (erano 12.878 nel 2016-2017). A dirlo è laSebbene gli studenti degli atenei lombardi arrivino da quasi tutti i Paesi del mondo (inclusi, ad esempio, Mongolia, 7, e Corea del Nord, 2),Gli studenti asiatici nelle, di cuisono il 39%, poco meno degli europei che sono il 41%.Per quanto riguarda i corsi, nella maggior parte dei casi gli stranieri scelgonoe, in misura minore,. Il loro inserimento è facilitato dal numero diIn aumento – secondo quanto emerge dallo Studio – anche ilnell'anno accademico 2017-18 sono stati, mentre gli stranieri ospitati in Lombardia per un periodo formativo sono stati 7.419, con un aumento del 4,7%. In diminuzione, invece, il numero di accordi internazionali siglati dalle università che sono scesi a 4.770.Un quadro che – afferma– mostra "la grande vitalità del sistema accademico e del tessuto sociale di Milano e della Lombardia". "Occorre però – aggiunge Guindani – continuare a rafforzare il potenziale attrattivo delle nostre università agendo su più livelli. A cominciare dall'incremento delle collaborazioni con il mondo imprenditoriale, dall'aumento dei corsi in lingua inglese e dei programmi di mobilità. Infatti, l'internazionalizzazione del sistema universitario nazionale è una condizione imprescindibile per attrarre talenti e alti potenziali dal resto del mondo, per garantire anche agli studenti italiani prospettive di occupabilità di lungo termine e per promuovere la competitività delle nostre imprese".