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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in maggio

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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in maggio
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in maggio pari a 48,2 punti, in calo rispetto al precedente 49,8 punti (la previsione era 49,7 punti).
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