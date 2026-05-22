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Fiducia consumatori Università Michigan USA in maggio

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Fiducia consumatori Università Michigan USA in maggio
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in maggio pari a 44,8 punti, in calo rispetto al precedente 49,8 punti (la previsione era 48,2 punti).
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