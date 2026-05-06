Navigare il Futuro, Unifi: torna il corso per formare i professionisti del cambiamento

(Teleborsa) - Torna "Navigare il futuro", il corso di alta formazione promosso dall’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con la Fondazione Hillary Merkus Recordati, con l’obiettivo di formare nuove figure capaci di leggere il presente e progettare il cambiamento.



Il bando aprirà il 4 maggio e si chiuderà il 29 giugno 2026 alle ore 13:00, mettendo a disposizione 20 posti per un percorso gratuito e residenziale. Il corso si svolgerà tra ottobre e novembre 2026, con inaugurazione il 28 settembre 2026 ed evento di chiusura il 22 gennaio 2027, ed è articolato in quattro weekend formativi presso Dynamo Camp (San Marcello Piteglio, PT), oltre agli appuntamenti di apertura e chiusura a Firenze.



Cuore del progetto è lo sviluppo del pensiero libero, creativo e sistemico, con l’obiettivo di fornire strumenti per affrontare la complessità e leggere criticamente la realtà contemporanea. Il corso non è focalizzato su ambiti tematici specifici, ma punta su un approccio trasversale e interdisciplinare. A ciascuna edizione viene tuttavia dedicato un modulo di approfondimento su un tema specifico: per questa edizione, il focus sarà sull’etica dell’intelligenza artificiale. Il modulo, della durata di un solo pomeriggio, sarà affrontato con un approccio non tecnico, centrato sulla dimensione umana e applicativa. Questo approfondimento rappresenta una componente integrativa del percorso e non costituisce elemento determinante ai fini della selezione né modifica la natura principale del corso.



Il corso punta a formare il Future Planner, una figura in grado di immaginare e costruire scenari futuri attraverso competenze interdisciplinari, spirito critico e capacità collaborativa, offrendo ai giovani laureati strumenti concreti per orientarsi nel mondo contemporaneo.



I partecipanti, selezionati tra studenti magistrali, dottorandi e neolaureati degli atenei toscani — Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola Normale Superiore di Pisa e Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa — nonché dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze, ISIA Design Firenze e del Conservatorio Cherubini di Firenze (Istituzioni AFAM), lavoreranno in gruppo allo sviluppo di progetti innovativi. Il migliore sarà premiato con una borsa di 50mila euro messa a disposizione dalla Fondazione Hillary Merkus Recordati, che sostiene anche i costi del corso con un’ulteriore donazione di 100mila euro.



Il premio sarà erogato in due tranche: una prima metà al termine del corso (NIF 2026), mentre la seconda sarà corrisposta al termine dell’impegno del gruppo vincitore nella successiva edizione "Navigare il Futuro" (NIF 2027), durante la quale i vincitori saranno coinvolti con un ruolo attivo di accompagnamento dei nuovi partecipanti, in un’ottica di formazione tra pari e passaggio di competenze.

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