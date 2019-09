Fondazione FS Italiane: online il nuovo shop con gadget esclusivi

(Teleborsa) - Loghi storici delle Ferrovie italiane, preziose stampe fotografiche con treni antichi, accessori per la casa e per il viaggio e capi d'abbigliamento a tema ferroviario. Sono alcuni dei prodotti da oggi acquistabili sulPer acquistare da casa i gadget della Fondazione FS Italiane e sufficiente registrarsi al portale disponibile alInoltre, nelle prossime settimane, sarà introdotta anche la, con serie limitate e gli utenti iscritti allariceveranno aggiornamenti periodici sui nuovi prodotti inseriti in catalogo.Il portale è stato realizzato in collaborazione con, storica azienda specializzata in libri d'arte e per ragazzi, attiva nel settore dei servizi per musei ed enti culturali."L'Emporio della Fondazione FS Italiane nasce con l'obiettivo di coinvolgere sempre di più le persone appassionate di treni e della storia delle nostre Ferrovie – spiega–. Da oggi tutti avranno la possibilità di acquistare un'ampia gamma di gadget legati allo stile, alla cultura e allo sviluppo delle Ferrovie dello Stato collegandosi comodamente dal proprio smartphone al sito web".