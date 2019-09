Sacal cresce, +12% di passeggeri ad agosto

(Teleborsa) - Un altro mese di crescita record per il: ad agosto i passeggeri di aviazione commerciale sono stati oltre 400 mila (414.909), conIn particolare,(+17%), mentre quelli su voli nazionali sono stati oltre 270 mila (270.546), in ulteriore crescita rispetto al 2018 del 9,8%. Particolarmente rilevante lache hanno registrato rispettivamente un incremento del traffico passeggeri del 29,8% (36.057) e del 29,5% (21.221). Il trend di crescita si mantiene costante per l’aeroporto di Lamezia Terme con circa 358 mila passeggeri (+9,5%) con un sensibile incremento dei passeggeri internazionali (+14,54%).Più in generale nel periodo gennaio - agosto 2019, per una crescita annua del 12,14% e un totale di numero di 22.488 movimenti pari al 11,57%.