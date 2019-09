Brexit, Johnson insiste: uscita il 31 ottobre in ogni caso

(Teleborsa) - Continua la crisia Londra conche sullanon ha nessuna intenzione di cambiare idea. Dopo il verdetto della Corte Suprema che ha dichiaratola sospensione del Parlamento, il Premier britannico ha affermato, nel suo discorso di fronte alla Camera dei Comuni, che il, ripetendo chee che l'Ue è ora almeno disposta adi alternative al contestato backstop sul confine irlandese. Poi ha aggiunto che, accusando le opposizioni di voler "bloccare e rinviare ogni cosa". Nel corso del suo intervento, in risposta alle rumorose contestazioni, ha ribattutto:A salutare, nella giornata di ieri, la riapertura formale del Parlamento britannico dopo la sospensione,"Bentornati al vostro posto di lavoro", ha esordito lo speaker John Bercow - battitore libero proveniente dal Partito Conservatore, da diverso tempo ormai ai ferri corti con Johnson e pronto a dimettersi il, dopo che la Camera avrà avuto voce in capitolo contro un'eventuale- Sul piede di guerra, il leader dell'opposizione laburista,. "Dopo la sentenza, il primo ministro avrebbe dovuto fare una sola cosa onorevole: dimettersi", dice. E accusa Johnson di non aver mostrato alla Camera "nemmeno una briciola di rimorso o di umiltà", oltre a "nessuna sostanza" sui piani per la Brexitanche delnell'editoriale non firmato di pagina 8:, si legge con riferimento alla sentenza della Corte suprema che ha giudicato illegale la decisione di sospendere le attività del Parlamento.