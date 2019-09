Iren vara nuovo Piano 2019/2024: focus su investimenti e clienti

Iren

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il nuovo Piano Industriale 2019-2024, che delinea una crescita della marginalità, con(+200 milioni) al 2024, uned(+10%). E' previsto undi 9,2 euro per azione (+10%) nel 2019, con crescita successiva del 10% annuo ().Una performqance sostenuta dalla crescita organica (+200 milioni) e dalle sinergie (62 milioni), dal generoso piano di investimenti ed anche dallanelle scelte strategiche e da una forteIl Gruppo conferma l’efficacia dell’impianto strategico dello scorso piano industriale e l’incremento progressivo degli investimenti (+86% rispetto al piano presentato nel 2015) e della marginalità generata.della crescita prevista per il 2024. Attesia fine periodo.Il Gruppo si appresta inoltre a cogliere opportunità di sviluppo anche di dimensioni rilevanti, grazie alin seguito all'operazione diappena conclusa e agli investimenti corporate effettuati., Presidente del Gruppo, ha dichiarato:"Il piano industriale appena approvato manifesta l’intenzione del Gruppo di", dichiara il, aggiungendo che l'aumento degli investimenti avrà "importanti ricadute sui territori in cui operiamo in termini di creazione di valore".In relazione agliprevisti, Boero ha spiegato che "di euro sono destinati a progetti con impatti positivi in termini di"., Amministratore Delegato del Gruppo, ribadendo che il Piano "conferma l’impostazione strategica attuata negli ultimi anni", ha posto l'attenzione sul suo valore in termini di "centralità e valore del cliente, transizione energetica, sostenibilità delle risorse e rivoluzione tecnologica".