Milano 14:19
49.227 -0,88%
Nasdaq 11-mag
29.321 +0,29%
Dow Jones 11-mag
49.704 +0,19%
Londra 14:19
10.228 -0,40%
Francoforte 14:19
24.084 -1,09%

Iren, promozione a Buy da Equita con aumento target price

Energia, Finanza, Consensus
Iren, promozione a Buy da Equita con aumento target price
(Teleborsa) - Equita ha migliorato a "Buy" la raccomandazione su Iren, multiservizi quotata su Euronext Milan, alzando anche il target price a 3,15 euro per azione (+10%). Nonostante l'andamento del primo trimestre 2026 sia sostanzialmente flat, le indicazioni sul 2026 paiono "incoraggianti". Il broker ha quindi incrementato le stime EPS di circa il 2% nel periodo 2026-2028 (inglobando sia l'attesa di un miglior contributo waste che i maggiori prezzi elettricità per circa 5-10 euro/MWh sul 2026-28). Il nuovo TP offre un upside del 20% ai prezzi attuali e che implica una valutazione a 12x PE e 6,1x EV/EBITDA sul 2027.

A valle dell'andamento più debole nella prima parte del 2026, Equita ha ora attese di crescita importante nei prox 3 anni (CAGR 4,3% Ebitda e CAGR 5,5% sull'utile) guidata da investimenti in attività regolate, espansione RES e recupero delle attività Waste (regolato e semi-Regolato al 73% Ebitda nel primo trimestre 2026). Il titolo ha scontato la base comparativa sfavorevole nella prima parte dell'anno e ha un potenziale di crescita rilevante nel secondo semestre 2026 (+9% EPS growth implicita nella guidance). Inoltre, tratta una valutazione appealing sul 2027: a 10,3x PE e 6,2x EV/EBITDA con uno yield del 6,1% (6,6% nel 2028 con una CAGR dell'8% in arco piano) e un debito contenuto a 3,1x D/Ebitda.

"Riteniamo infine che Iren sia ora meno esposta al rischio regolatorio (guidance già inclusiva degli effetti IRAP) e con un andamento dei power prices che compensa al momento gli interventi ipotizzati nel decreto bollette", si legge nella ricerca.
Condividi
```