SYS-DAT, piano al 2028 prevede solida crescita organica di ricavi, ebitda e accelerazione da M&A

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di SYS-DAT , azienda italiana di riferimento nell’ICT, che sviluppa e fornisce soluzioni informatiche

innovative per i principali settori industriali e per il mercato dei servizi, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato lo Strategic Plan 2026-2028.



Nel periodo 2019-2025 il Gruppo SYS-DAT ha implementato con successo la sua strategia di crescita organica ed inorganica, raddoppiando i principali indicatori economici ogni tre anni, portando i ricavi da € 18,5 milioni nel 2019 a € 89,6 milioni nel 2025, l’EBITDA da € 4,0 milioni nel 2019 a € 17,1 milioni nel 2025 e l’Utile Netto adj. da € 1,8 milioni nel 2019 a € 8,7 milioni nel 2025, anche grazie ad operazioni di M&A che hanno visto diverse aziende entrare a far parte del Gruppo.



Lo Strategic Plan 2026–2028, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, si pone come obiettivo di raddoppiare ancora una volta la dimensione del Gruppo nel prossimo triennio sulla base di una solida crescita organica fino al 10% annua oltre che un robusto piano di acquisizioni.



Emanuele Angelidis, Vice Presidente di SYS-DAT, ha così commentato: “Con lo Strategic Plan 2026-2028 confermiamo la nostra duplice strategia di crescita: una forte spinta organica basata su innovazione ed up-selling, affiancata da una continua attività di M&A per integrare nel Gruppo le migliori aziende sul mercato. La nostra forza distintiva continua a basarsi su soluzioni software proprietarie specializzate per mercati verticali, che ci consentono di creare valore duraturo, di essere più competitivi, e di costruire partnership solide e a lungo termine con i nostri clienti”.



Matteo Neuroni, Amministratore Delegato di SYS-DAT, ha aggiunto: "Puntiamo a raddoppiare i principali indicatori del Gruppo nel prossimo triennio, e questa ambizione si fonda su basi concrete e sui nostri punti di forza. Innanzitutto, operiamo in mercati dinamici con tassi di crescita importanti per l'adozione di soluzioni IT. A questo si aggiunge l’ampiezza della nostra offerta che ci permette di

essere un partner completo che soddisfa tutte le esigenze dei nostri clienti. Infine, consideriamo anche alcuni player di mercato come opportunità strategiche per accelerare la nostra crescita".



La crescita del Gruppo si basa su due elementi strategici: lo sviluppo organico e la crescita M&A da acquisizioni.



SVILUPPO ORGANICO 2026-2028

La guidance 2026 prevede Ricavi per circa € 105 milioni, incluse le due società acquisite nel primo trimestre 2026, un EBITDA di circa € 20 milioni, con un EBITDA margin del 19,4% ed un Utile Netto adj.4 di circa € 10 milioni. Ricavi al 2028 previsti a circa € 126 milioni con una crescita organica fino al 10% anno su anno, trainati da innovazione ed up-selling. EBITDA al 2028 previsto a circa € 26 milioni con un EBITDA margin al 20,6%, grazie al miglioramento dei parametri operativi delle aziende acquisite nel primo trimestre del 2026 ai livelli del Gruppo. Net Income adj. al 2028 previsto a circa € 13 milioni



M&A TARGET 2026-2028

Target di Ricavi acquisiti nel triennio tra circa € 38 milioni e circa € 53 milioni, oltre alle due società acquisite nel primo trimestre 2026; Target di EBITDA acquisito nel triennio tra circa € 6 milioni e circa € 9 milioni, oltre alle due società acquisite nel primo trimestre 2026; Target di Utile Netto adj. acquisito nel triennio tra circa € 3 milioni e circa € 5 milioni, oltre alle due società acquisite nel primo trimestre 2026; Investimenti complessivi tra circa € 40 milioni e circa € 55 milioni per acquisizioni nel triennio 2026-2028, con un multiplo EV/EBITDA nell’ordine di 6x, con EBITDA margin target di c. 15%. L’intero ammontare sarà finanziato dalla liquidità disponibile.

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