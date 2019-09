Partite IVA, Flat Tax: a rischio estensione fino a 100mila euro

(Teleborsa) - Rischia di saltare ladellaprevista dalla manovra gialloverde dello scorso anno. Se, infatti, il regime forfettario per lefino adi ricavi o compensi (con imposta sostitutiva piatta delper chi avvia una nuova attività)sembra decisamente più a rischio ilalper ricavi o compensi dache dovrebbe debuttare ilad oggi,dell'esecutivo giallorosso, alle prese con la Legge di Bilancio, è quello di non aumentare laed in quest'ottica unastonerebbe non poco con la dichiarazione d'intenti ma bisogna considerare che a tre mesi dall'entrata in vigore, manca ancora i, piuttosto difficile che l'autorizzazione comunitaria - che non è stata ancora chiesta - arrivi in tempi così stretti.Intanto, sulla scia dellaannunciata a più ripresa dal Premier Conte che l'ha definita prioritaria nei piani del Governo, prende quota l'ipotesi di introdurre l’obbligo diper iUna misura che potrebbe interessare circa