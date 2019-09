Seduta euforica per l'indice delle società High Tech italiane (+1,61%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

Reply

bassa capitalizzazione

Tiscali

Be Think, Solve, Execute

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 66.078,9, in accelerazione dell'1,61% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 546, dopo che in principio di giornata era a quota 540.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,74%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.In luce, con un ampio progresso dell'1,48%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,84%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,77%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,61%.