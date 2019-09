Stati Uniti, PIL confermato in crescita del 2%

(Teleborsa) - L'economia americana si conferma indel 2018 ma in linea con le attese. Il, come indicato dalla lettura precedente ed in linea con il consensus.Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, risulta in decelerazione rispetto al 3,1% rilevato nel primo trimestre di quest'anno.La crescita è sostenuta dae dai, saliti delrispetto al -3,1% precedente.Il PCE price index, una misura dell'inflazione, è stato indicato al 2,4% rispetto allo 0,4% precedente.ha registrato uncontro il +1,1% precedente.