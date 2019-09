Brexit, rinviata la sfiducia contro Boris Johnson

(Teleborsa) -. A un mese dalla data del 31 ottobre, ultima chiamata prima dell'addio all'Unione Europea,per sbloccare la situazione.: la decisone arriva a causa del mancato supporto di una ventina di dissenzienti Tory, come ha spiegato Anna Soubry, ex conservatrice anti Brexit e ora capogruppo di Change Uk, dopo un incontro fra leader del fronte anti-BoJo convocato dal laburista Jeremy Corbyn.I partiti di opposizione stanno inoltre discutendo sulla, come ha chiarito Jo Swinson, leader della Lib Dem, dopo gli ultimi colloqui sulla Brexit., Boris Johnson sembra sempre più intenzionato aper la Brexit, decisione che potrebbe costargli caro.Secondo, ex procuratore generale e oggi deputato conservatore a favore del Remain,se tentasse di sfidare l'ordine della Corte Suprema di recarsi a Bruxelles. "", ha dichiarato Grieve.