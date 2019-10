Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Informatica

sanitario

beni di consumo secondari

energia

Apple

Nike

Merck & Co

IBM

Exxon Mobil

Goldman Sachs

Pfizer

Visa

Marriott International

Align Technology

Cognizant Technology Solutions

Ulta Beauty

NetApp

Western Digital

Biomarin Pharmaceutical

Micron Technology

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,36% a 26.916,83 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.976,74 punti. In rialzo il(+0,88%), come l'S&P 100 (0,5%).(+1,04%),(+0,90%) e(+0,84%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,75%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,35%),(+1,73%),(+1,53%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,23%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,80%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Al top tra i, si posizionano(+2,98%),(+2,89%),(+2,58%) e(+2,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,60%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.