Borse europee negative assieme a Milano

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, sui timori di un rallentamento economico globale causato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina Deludente il dato diffuso ieri sul settore manifatturiero a stelle e strisce mentre in Europa sono state riviste al ribasso le stime di crescita dell'economia della Germania da parte dei principali istituti statistici tedeschi. Gli investitori sembrano sempre più propensi a pensare che lanella prossima riunione di fine mese decida di tagliare il costo del denaro.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,092. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.483,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,26%.Sulla parità lo, che rimane a quota +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.scende dell'1,30%, lettera su, che registra un importante calo del 2,05%, affonda, con un ribasso dell'1,64%.; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 23.589 punti, ritracciando dell'1,18%. In discesa il(-1,17%), come il FTSE Italia Star (-1,5%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Nel listino, i settori(-2,82%),(-2,46%) e(-1,93%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,58%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,00%.avanza dello 0,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -3,02%.Crolla, con una flessione del 2,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,62%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +1,13%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,42%.In caduta libera, che affonda del 3,14% dopo i guadagni della vigilia Pesante, che segna una discesa di ben -2,97 punti percentuali.