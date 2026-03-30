Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse del Vecchio Continente. A Milano giù Inwit su disdetta Tim

(Teleborsa) - Parte con con cautela la nuova settimana per le borse europee
, così come Piazza Affari. Si riaccendono i timori per un ulteriore escalation
nella guerra in Medio Oriente
con le ipotesi che possa esserci un intervento terrestre da parte degli Usa
anche se il presidente Donald Trump parla di accordo
vicino. Si parla anche di un coinvolgimento
nel conflitto, a fianco dell'Iran, degli Houthi
dello Yemen.
A Milano, scivola in coda Inwit
dopo che domenica è arrivata la decisione del Cda di TIM
di disdettare il Master Service Agreement
in
essere, con efficacia alla scadenza contrattuale di agosto 2030, a seguito della clausola sul cambio di controllo esercitata nel 2022. Inwit ha replicato che per effetto dell’esercizio “incrociato” del diritto di opzione, ciascuna parte ha sterilizzato il diritto di disdetta dell’altra e quindi il contratto vale fino ad agosto 2038.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,15. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,49%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,75%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,03%. Nello scenario borsistico europeo
incolore Francoforte
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,13%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato -0,02%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.595 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,31%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,44%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, giornata moderatamente positiva per Terna
, che sale di un frazionale +1,11%.
Seduta senza slancio per Snam
, che riflette un moderato aumento dell'1,10%.
Piccolo passo in avanti per Enel
, che mostra un progresso dello 0,72%.
Composta Prysmian
, che cresce di un modesto +0,72%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit
, che ottiene -2,72%.
Seduta negativa per Leonardo
, che mostra una perdita dell'1,84%.
Sotto pressione Fincantieri
, che accusa un calo dell'1,73%.
Si muove sotto la parità Azimut
, evidenziando un decremento dell'1,05%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, OVS
(+1,35%), Comer Industries
(+0,99%), ERG
(+0,94%) e IREN
(+0,75%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Philogen
, che ottiene -2,21%.
Scivola Piaggio
, con un netto svantaggio dell'1,88%.
In rosso El.En
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.
Spicca la prestazione negativa di SOL
, che scende dell'1,60%.