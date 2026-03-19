Aprono in rosso le borse europee in attesa di BCE e BoE: timori per escalation in Medio Oriente

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(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini.Tra gli investitori regna la cautela in attesa delle decisioni di politica monetaria e monitorando l'escalation in Medio Oriente.I mercati si preparano agli annunci della Banca Centrale Europea e della Bank of England. Entrambe dovrebbero mantenere i tassi invariati, seguendo la scia di. Tuttavia, l'attenzione è rivolta a come i banchieri centrali valuteranno l'impatto dellasulle economie europee. Il timore principale è la: un mix di attività economica stagnante ed elevata inflazione, scenario simile allo shock energetico post-invasione dell'Ucraina nel 2022.I prezzi delcontinuano la loro corsa a causa deglialle. Il Brent è balzato del 6% superando i, mentre il WTI scambia a 96,26 dollari.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,145. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 4.724,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,96%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 97,1 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +82 punti base, con un deciso aumento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,79%.seduta negativa per, che scende del 2,03%, sensibili perdite per, in calo dell'1,57%, e in apnea, che arretra dell'1,50%.A Milano, forte calo del(-1,76%), che ha toccato 43.953 punti; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,79%, scendendo fino a 46.198 punti.Depresso il(-2,31%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento il(-2,02%).Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -24,28%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,99%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,01%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,98%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento del 2,22%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,93%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,50%.Scende, con un ribasso del 5,03%.Crolla, con una flessione del 4,03%.