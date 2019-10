Mef: "In manovra nessun taglio alla scuola"

(Teleborsa) - "". Lo precisa ilspiegando che "la(asili nido e scuola dell'infanzia)"."Tale erronea affermazione - precisa il ministero - èche riporta i dati delle, quindi, precedenti all'attuale programmazione della finanza pubblica, che risentono della dinamica demografica e che per l'istruzione sono stimate sulla base dell'elaborazione effettuata dal Miur dei dati relativi al 2016"."Si tratta di un'analisi che descrive le tendenze di lungo termine di queste spese in rapporto al Pil, tra cui quella relativa all'istruzione (che include anche l'università ma esclude gli asili nido e la scuola dell'infanzia) e che. La tabella - precisa la nota - non riporta, quindi, dati di bilancio e non indica scelte programmatiche circa le risorse che il Governo stanzierà in favore della scuola".Infine, il ministero ha sottolineato che ". Coerentemente con quanto indicato nei numeri e nelle politiche delineate nella Nadef, la prossima legge di bilancio individuerà invece maggiori risorse sia per l'istruzione che per la formazione prescolare (asili nido e scuola dell'infanzia).