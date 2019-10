ENAV apre porte della Torre di controllo di Brindisi a studenti scuole medie

(Teleborsa) -, che ha ospitato 22 studenti della seconda media dell’Istituto Comprensivo Giovanni Calò di Ginosa (TA) vincitori del concorso “”, indetto dal Distretto Tecnologico Aerospaziale, in collaborazione conLa classe di studenti ha potuto vivere una giornata da “guardiani del cielo” presso una delle strutture operative dell’ENAV. Accompagnati e seguiti dalla Responsabile della Torre di controllo dell’aeroporto di Brindisi,, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino il lavoro dei Controllori del Traffico Aereo, in tutte le sue fasi. Gli alunni, interessati e incuriositi dalle tecnologie e dal fascino del mondo aeronautico, hanno potuto comprendere e apprezzare la complessità e la strategicità di un mestiere fondamentale per garantire la sicurezza dei voli.L'evento “La mia scuola sulla luna” ha avuto l’obiettivo principale di avvicinare i ragazzi delle scuole medie alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), e rientra tra le iniziative mirate alla Corporate Social Responsability di ENAV, in particolare dal punto di vista della qualità dell’istruzione.