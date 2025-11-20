Professioni: il ruolo strategico dell’Esperto Contabile presentato in un'aula universitaria

(Teleborsa) - "La presenza diha un: consente agli studenti di comprendere concretamente se il loro percorso di studi possa aprire le porte a funzioni professionali specifiche, come quella dell’. Questa iniziativa ha anche unin modo tangibile i temi della sostenibilità, dell’ambiente, dell’impatto sociale e finanziario che un ente come la Cnpr può generare sul territorio". Queste le parole di, professore associato dell'(Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi), a margine dell’incontro con gli studenti del primo anno del corso di Economia Aziendale e accounting, laurea in Economia e Management, per illustrare la professione di Esperto Contabile, in collaborazione con la Cassa di previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, presieduta da Luigi Pagliuca."Siamo convinti che esista una, soprattutto quando si parla di futuro e di ruolo attivo dei giovani nella società. Non è la prima volta che portiamo in aula, e l’interesse degli studenti è sempre molto alto. Ciò che apprezzano maggiormente - ha aggiunto Brescia - sono le, le storie personali e i percorsi professionali che i relatori condividono: sono questi i contributi che rendono il corso di Economia e Management realmente formativo e orientato al mondo del lavoro"., consigliere d'amministrazione della Cnpr, ha evidenziato "è una professione nata con l’ambizione di essere di supporto a famiglie e imprese, svolgendo une di grande responsabilità. Rappresenta unaper i giovani con l’obiettivo di contribuire al progresso economico e sociale del nostro Paese"., coordinatrice dei progetti speciali e di orientamento della Cnpr, ha sottolineato che "in Italia ci sono circa un milione e mezzo di iscritti agli ordini professionali: un numero che dimostra quanto lerappresentino una. Il nostro obiettivo è far conoscere agli studenti le reali potenzialità dell’Esperto Contabile".