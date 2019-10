Migranti, in arrivo il nuovo decreto firmato Di Maio

(Teleborsa) - E' in arrivo il, che porta con sé un. "Domani firmerò un decreto che ci permetterà in 4 mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devono essere rimpatriate", ha dichiarato il titolare della Fernesina su Rete 4.Il provvedimento prenderà la forma di une non servirà, dunque, un via libera del Consiglio dei Ministri. Per il resto non si conoscono moltissimi dettagli del decreto migranti.Di sicuro, l'idea di Di Maio è quella di- "non possiamo aspettare due anni per sapere se possono stare qui o se possono essere rimpatriati"appunto per decidere se rimandare a casa i migrantisecondo quanto stabilito al vertice di Malta.Secondo alcune anticipazioni, poi,ad esempio, giacché la direttiva europea sul tema lascia un certo margine di discrezionalità ai Paesi membri nello stilare la lista dei Paesi terzi che presentano minori rischi. "Dobbiamo fare più accordi con democrazie che votano, con Paesi con cui abbiamo fatto accordi commerciali, ad esempio quello sull'olio tunisino", ha affermato il leader pentastellato.