Mimit: nuovo bando “Investimenti sostenibili 4.0” da 448 milioni

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che avvia il nuovo bando "Investimenti sostenibili 4.0", misura destinata a sostenere programmi innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico in linea con il piano Transizione 4.0.



L’intervento mette a disposizione 448 milioni di euro per rafforzare la crescita green e la competitività delle micro, piccole e medie imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Una quota del 25% delle risorse sarà riservata a micro imprese e PMI.



Le agevolazioni sosterranno investimenti legati alla trasformazione digitale e tecnologica delle aziende, attraverso tecnologie come intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity, IoT, blockchain, big data, realtà aumentata e additive manufacturing. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti orientati alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e all’efficienza energetica, in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione europea.



Saranno ammesse spese per macchinari, impianti, attrezzature, software, licenze, opere murarie, certificazioni ambientali e consulenze specialistiche. I programmi di investimento dovranno avere un valore compreso tra 750mila e 5 milioni di euro, con conclusione dei lavori entro 18 mesi dalla domanda.



Le agevolazioni potranno coprire fino al 75% delle spese: il 35% come contributo a fondo perduto e il 40% come finanziamento agevolato a tasso zero, con durata massima di sette anni.



Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma di Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tempi e modalità operative saranno definiti con un successivo provvedimento ministeriale.





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