Scuola, arretrati 2025-2026 in arrivo a luglio







Gli arretrati del nuovopresumibilmente saranno erogati a luglio. Lo ha dichiarato, segretaria generale Anief, ha spiegato che "il tempo che è stato necessario era quello degli organi di controllo che dovevano verificare tutti gli elementi del nuovo contratto che è stato sottoscritto". "Importante ricordare che gli arretrati riguarderanno il periodo 2025-2026 ovviamente fino al momento dell'erogazione e ricordiamo anche che nel 2027 sarà previsto unperché ci sono risorse diverse nei 3 anni di vigenza del contratto", ha spiegato.Anief ha invitato inoltre "a fare attenzione anche al quantum degli arretrati perché non devono essere decurtate per la seconda volta ledichenei messaggi di replica alle nostre richieste ha detto che sono state già decurtate dagli arretrati che sono stati ricevuti a gennaio per il contratto 2022-2024".