Saipem, nuovi contratti E&C offshore da BP in Azerbaijan

Saipem,

(Teleborsa) -in consorzio con Boshelf LLC e STAR GULF FZCO, si è aggiudicata recentemente tre nuovi contratti assegnati da BP per lo sviluppo del giacimento di petrolio e gas Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) nell'offshore dell'Azerbaijan.Saipem è un contractor chiave per questo giacimento sin dagli anni '90. Situati nel Mar Caspio, a circa 120 chilometri dalla costa dell'Azerbaijan, il campo si estende su una superficie di oltre 4000 chilometri quadrati ed è tra i più grandi al mondo nel suo genere.Nello specifico, due di questi contratti riguardano la progettazione, la posa e le attività connesse all’installazione di condotte, mentre il terzo è relativo al trasporto e all'installazione di quattro pali-guida (jacket pin pile), strutture e spool sottomarini.L'assegnazione a Saipem di uno di questi progetti è il risultato del FEED aggiudicato da BP alla divisione XSIGHT di Saipem, in consorzio con i partner locali Bos Shelf e Star Gulf, coinvolta sin dalla fase iniziale e su base fast track. Questo importante risultato - spiega la società - è stato raggiunto soprattutto "grazie alla collaborazione tra le divisioni di Saipem XSIGHT ed E&C offshore, una sinergia che verrà mantenuta per garantire continuità ed efficienza durante l'esecuzione del progetto EPCI".