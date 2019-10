Si muove in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+1,73%), guizzo positivo per STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Stmicroelectronics

bassa capitalizzazione

Exprivia

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 528.Intanto ilguadagna l'1,73%, dopo un inizio di giornata a 66.677,8.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,08%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, scambia in profit, che lievita dell'1,90%.Composta, che cresce di un modesto +0,61%.