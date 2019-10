Autostrade, tutor riattivati su 87 tratte

(Teleborsa) - Prosegue la: sonoadesso, ledal sistema di misurazione della velocità, in, per un totale diLe più vigilate sono(direzioni nord e sud) esulle quali è installata quasi la metà delle postazioni di rilevamento: 23 nella prima, 17 sull'Autostrada Adriatica. Sorvegliate ancheLa Polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle tratte autostradali in cui è stato riattivato ilche era stato sospeso per unGià lo scorsoerano stati riaccesiimpianti per una copertura diche ora sonoaveva annunciato che l'obiettivo era una copertura di circa, ricordando che il sistema, inaugurato nel 2004, “il numero dei morti sulla rete autostradale, grazie ad una diminuzione de