Autostrade, Tutor: via libera da Cassazione ad ASPI per riattivazione

Atlantia

(Teleborsa) - La(Gruppo) riguardo alper la misurazione della velocità media delle auto che transitano in autostrada.I giudici di grado superiore hanno infatticon la quale lain data 10 aprile 2018, aveva ritenuto che il sistema in questione violasse le norme relative allae dovesse quindi essere rimosso. La sentenza di Appello faceva seguito a ben 4 sentenze che, al contrario, davano ragione ad ASPIIl sistema Tutor, concesso in comodato d'uso alla Polizia Stradale, costituisce un, unica società di gestione al mondo ad averlo sviluppato di propria iniziativa, ed è statoed istallato nelle tratte. Un investimento per la sicurezza, in quanto il Tutor haed isulle tratte maggiormente rischiose.Aspi ha, così da consentirne la messa a disposizione in tempi brevi. Il sistema dovrebbe tornare