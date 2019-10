Turchia attacca Siria: partiti primi raid aerei

(Teleborsa) - L'escalation diè degenerato in un. A confermare l'avvio delle operazioni militari è stato il presidentevia Twitter., già preannunciati nella prima mattinata, sono scattati nel: diverse esplosioni sono avvenute nella località siriana di frontieraIl leader turcogiustifica l'intervento militare con la necessità di facilitare il ritorno dei rifugiati siriani nelle loro case e(Pkk/Ypg e Daesh). Frattanto, il Presidente russoha invitato i partner turchi a "sulla situazione in modo da non compromettere gli sforzi congiunti per risolvere la crisi siriana".