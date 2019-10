CNH Industrial, incetta di premi ad Agritechnica 2019

(Teleborsa) - Poker di argenti per, marchi agricoli di CNH Industrial, alla fiera agricola, evento leader di settore che si terrà dal 10 al 16 novembre ad Hannover, in Germania., uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial, per le innovazioni nelle, si è aggiudicato il secondo gradino del podio per la suache semplifica i processi digitali in agricoltura.Nel dettaglio, a essere premiati è stato il, novità nel settore per l'esclusiva tecnologia di avviamento powershift a due velocità.La seconda medaglia d'argento è stata assegnata alle innovazioni apportate al, con il™ con spranghe sfalsate che consente un flusso di raccolta più regolare che si traduce in una maggiore capacità, minori possibilità di ingolfamento e un funzionamento più silenzioso a vantaggio del comfort dell'operatore.Medaglia d'argento per New Holland anche per l'proposta sulla sua gamma di trattori T7, tecnologia che riduce il beccheggio della cabina del trattore quando si lavora con presse per balle rettangolari di grandi dimensioni.il, il marchio aftermarket del gruppo specializzato nelle nuove tecnologieper l'agricoltura di precisione che debutta in maniera memorabile ad Agritechnica con la sua nuova, sistema ISOBUS (protocollo internazionale per la comunicazione elettronica nelle macchine agricole) che offre un pacchetto completo per semplificare i processi digitali in agricoltura, di tipo gestionale e lavorativi.