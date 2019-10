Pubblicità, Nielsen: raccolta -0,9% ad agosto, quotidiani -14,7%

(Teleborsa) -, segnando un -0,9% rispetto ad agosto 2018, mantenendo la raccolta nei primi 8 mesi in negativo dell'1,3%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social e dei cosiddetti OTT, l'andamento nel periodo gennaio-agosto si attesta a -5,9%."Il dato di agosto che si avvicina allo zero non ha influito sulla inversione di tendenza rispetto al periodo cumulato gennaio-agosto, pari a -0,9%, anche perché si tratta di un mese che incide in misura ridotta (all'incirca il 3%) sull'ammontare degli investimenti annui - ha spiegato-. Per fornire una indicazione sul fine anno possiamo dire che per concludere in terreno neutro, i prossimi 4 mesi dovrebbero consegnare una crescita intorno al 2%. Vedremo se i prossimi mesi confermeranno questo trend".Nel dettaglio dei singoli mezzi, laè in calo ad agosto dell'1,2% e consolida i primi 8 mesi a -6,4%. In negativo anche iche perdono il 14,7% (periodo cumulato gennaio/agosto -10,6%). Stesso andamento per i, sia nel singolo mese che per i primi 8 mesi, con cali rispettivamente del 24,8% e 15,5%. Positiva lache ad agosto registra un incremento del 7,5% rispetto al 2018 e porta a +2,5% la raccolta per i primi 8 mesi di quest'anno.Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delnei primi 8 mesi mesi del 2019 chiude in positivo a +8,4%.