Fisco, phishing anche via PEC: attenzione a false mail su fattura elettronica

(Teleborsa) - L’informa che in questi giorni, relative alla, con lo scopo di truffare i cittadini. Nel mirino ci sono soprattutto le caselle PEC diSi tratta di mail, spiega una nota, che hanno comee che hanno comeda utilizzare verosimilmente per frodare il destinatario. Ilin quanto è ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di Interscambio (SdI).hanno alcune specifiche caratteristiche: ildove NN è un progressivo numerico a due cifre; ilcomposti in accordo alle specifiche tecniche sulla Fatturazione Elettronica (pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate)."L’Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini ache richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio e a cestinarle immediatamente", si legge nel comunicato.