Go Internet, si dimettono Consiglieri delegati Frizzoni e Ronchi

Go internet

(Teleborsa) -annuncia leper motivazioni personali. Le dimissioni di quest'ultimo sono efficaci dalla data odierna, mentre quelle di Alessandro Ronchi lo saranno dal prossimo 31 ottobre 2019.I due consiglieri delegati, nel complesso,, per il tramite della società WN (nella quale detengono rispettivamente ciascuno il 33,33% del capitale sociale),In base a precedenti accordi raggiunti con Ai, il manager continuerà anel settore dello sviluppo tecnologico. Ciò, tra l’altro, al fine di assicurare la massimae volti alla costruzione di unadi nuova generazione.Il, e sino alla designazione di un nuovo amministratore delegato, lein precedenza conferite al Consigliere Delegato Frizzoni e procederà, in via analoga, alla data di efficacia delle dimissioni del Consigliere Delegato Ronchi, con riferimento alle deleghe attualmente a quest’ultimo conferite.Il CdA ha anche conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di, in prima convocazione e, occorrendo, per l’11 novembre 2019, in seconda convocazione, per deliberare