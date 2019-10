NVP, via libera dell'Assemblea alla quotazione

(Teleborsa) - Una nuova matricola si prepara a sbarcare a Piazza Affari: si tratta di, società specializzata nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, attraverso l’utilizzo di tecnologie di avanguardia sviluppate internamente. L'azienda, costituita nel 2007, ha una struttura agile e flessibile che conta su 24 dipendenti e oltre 200 collaboratori. Nel portafoglio di NVP sono presenti clienti di primaria importanza come DAZN, IMG, ISU, Mediapro, Mediaset, Olimpic Broadcast Service Europa,Sky, Rai, oltre a numerose federazioni sportive italiane ed internazionali.L’Assemblea degli Azionisti di NVP ha approvato in data 9 ottobre 2019 il, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.. Nel 2018 la Società ha registrato un Valore della Produzione pari a 5,1 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,8 milioni di euro (EBITDA margin 36%).L’obiettivo strategico di NVP è rafforzare la posizione di leadership nel mercato italiano ed espandere la propria presenza nel mercato europeo nel campo della produzione e trasmissione «worldwide» di eventi televisivi tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie (4K HDR) e nello sviluppo tecnologico e commerciale di servizi innovativi tailor-made per il cliente finale (personalizzazione, realtà aumentata, statistiche). Le risorse saranno utilizzate prioritariamente per la crescita per linee esterne, nonché per incrementare le dotazioni tecnologiche a supporto della clientela per commesse worldwide."L’operazione di quotazione su AIM Italia rappresenta per noi l’occasione per condividere con il mercato azionario il nostro decennale percorso di innovazione e ricerca - ha dichiarato, Amministratore Delegato di NVP - . Dopo aver ridefinito lo standard qualitativo richiesto per la produzione di eventi sportivi in diretta intendiamo lavorare per offrire soluzioni all'avanguardia e rafforzare la nostra leadership in Italia e in Europa, in un mercato dove ubiquità di connessione (LTE, 5G, fibra ottica) su multidevice anche in modalità sharing richiede tecnologie sempre più avanzate in grado di soddisfare la crescita della domanda di contenuti video di qualità".