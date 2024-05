Pattern, assemblea approva bilancio 2023

Pattern

(Teleborsa) - L'assemblea di, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la destinazione dell’utile dell’esercizio 2023 pari a euro 15.341.930,00 come segue: quanto a 1.000,00 a riserva legale; alla riserva straordinaria, l’importo residuo di 15.340.930.L’Assemblea, come previsto al terzo punto all’ordine del giorno, a seguito delle dimissioni rassegnate dall’amministratore Innocenzo Tamborrini, ha, nominato per cooptazione in data 8 febbraio 2024, fino alla scadenza dalla carica dell’intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.I soci, inoltre, hanno provveduto, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla carica di sindaco effettivo di Lucia Starola con effetto dal 31 dicembre 2023 e del subentro nella carica di sindaco effettivo il sindaco supplente Riccardo Cantino, all’integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di Riccardo Cantino, quale sindaco effettivo, e del Dott. Roberto Gobetto, quale sindaco supplente. Rimarranno in carica fino alla scadenza dalla carica dell’intero attuale Collegio Sindacale e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2024.L’Assemblea ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 alla società PricewaterhouseCoopers .Infine, l’Assemblea, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall’assemblea in data 28 aprile 2023, ha approvato l'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi sino a un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale.