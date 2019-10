Conte: con Manovra non aumentano le tasse, se UE chiede chiarimenti li daremo

(Teleborsa) - ". Se non fossimo intervenuti la pressione sarebbe stata 42,7, ora è al 42 se non meno, assolutamente contenuta rispetto alle previsioni.".E' quanto ha affermato ilal suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo, sottolineando che, se l'Europa chiederà chiariment,i il Governo italiano li fornirà. ", siamo molto sereni su questo", ha detto il premier.A chi gli chiedeva se lunedì prossimo, come annunciato dal Ministro Di Maio, ci sarebbe stato un nuovo Consiglio dei Ministri sulla manovra, Conte ha risposto: ", quindi ci sono aspetti su cui possiamo sicuramente ragionare, ma nelstiamo lavorando a un, perché dobbiamo accelerare le procedure di ricostruzione"."La manovra - ha spiegato il premier - ha une per le imprese confermiamo un robusto quadro di interventi. Facciamo un aggravio selettivo di alcuni settori in attività", ha aggiunto.A proposito della, Conte ha precisato che "i piccoli professionisti e le partite IVA. E' un grande costo per lo Stato, ma lo abbiamo mantenuto perché è una forma che avevamo già fatto e non volevamo indietreggiare".Infine, sul, il presidente del Consiglio ha chiarito che non si penalizza il contante ma si incentivano i pagamenti elettronici., la soglia scenderà "da 3mila a 2 mila euro". Noi, ha concluso, "incentiviamo l'uso della moneta elettronica: chi si conformerà a questo, come accade in altri Paesi, avrà dei vantaggi, punto".