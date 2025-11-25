Milano 16:25
USA, vendite di case in corso +1,9% a ottobre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Aumentano le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di ottobre, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un incremento dell'1,9% su base mensile, portandosi a quota 76,3 punti dopo il +0,1% registrato a settembre.

Il dato si confronta con il +0,5% atteso dagli analisti.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
