Fmi, Georgieva: "Economia mondiale rallenta in sincrono"

(Teleborsa) -, ma la situazione è ancora recuperabile se si mettono in atto le: commercio, politica monetaria, politiche di bilancio, riforme strutturali e cooperazione.È quanto dichiarato dalla direttrice del, nel suo intervento alla conferenza stampa d'esordio agli incontri annuali di Fmi e Banca Mondiale."Il respiro dell'autunno inizia a ghiacciare la strada", ha esordito la numero uno dell'istituto di Washington, citando Puskin per descrivere il pericolo dell'attuale situazione, con le previsioni di quest'anno che indicano ""In entrambi i casi si tratta di una revisione al ribasso rispetto alle stime di aprile." con un vero e proprio "rallentamento sincronizzato", evidenzia la direttrice.che hanno portato a questo scenario, provocato da diversi fattori, a iniziare dallet, che "stanno frenando la crescita e stanno provocando rischi su questa strada".Secondo il Fondo Monetario, ci sono almenosu cui lavorare per invertire la rotta. "La prima riguarda il tornare indietro sui danni provocati ale trovare una", ha elencato Georgieva ricordando che "gli annunci della scorsa settimana di USA e Cina e i nostri incontri di questa settimana sono un'opportunità per tutte le parti in causa di avanzare spostandosie"."La seconda priorità è quella di. Una politica accomodante - ha osservato - resta appropriata in molti Paesi e dev'essere sostenuta dall'indipendenza delle banche centrali e dalla comunicazione".Il terzo punto riguarda "l. Ora è il momento, per i Paesi che hanno spazio nei loro bilanci, di dispiegare tutto ciò che può essere mobilitato in termini di potenza di fuoco sulla spesa pubblica", ha ricordato Georgieva, passando al quarto punto,i."I ritardi nella produttività richiedono interventi più grandi, forti e inclusivi per una crescita più resistente nel medio e lungo periodo", ha aggiunto, chiudendo con lche si estende ben al di là del commercio: dalle riforme delle regole finanziarie, alle soluzioni per i cambiamenti climatici, all'adattare il settore finanziario tecnologico alla lotta al riciclaggio".