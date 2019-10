DBA Group brinda al Piano Industriale 2019-2023

DBA Group

(Teleborsa) - Giornata entusiasmante a Piazza Affari per il titoloS.p.A., che sale di oltre il 10% dopo l'approvazione del nuovoche presenta degli elementi di discontinuità nell'approccio operativo di DBA Group, andando a riformulare la struttura operativa, rendendola adeguata al mutato contesto competitivo.. Il miglioramento dei margini operativi, inoltre, consentirà di mantenere gli attuali livelli di investimento in R&D strategici per il posizionamento competitivo futuro del Gruppo di consulenza tecnologica.Le previsioni di chiusura a fineprevedono, mediante il consolidamento di Unistar, il valore della produzione adEuro 58,3 milioni, l’EBITDA positivo pari a 4,0 milioni (EBITDA margin % pari a 6,9%). L’EBIT pari a 0,2 milioni ed il risultato nettoin perdita per Euro 0,6 milioni. La posizione finanziaria netta viene stimata pari ad Euro 16,0 milioni (PFN/EBITDA pari a 4,0x).Consolidando gli effetti pro forma di Unistar al 2019 e i valori previsionali del Gruppo DBA per il 2019, si registra a livelloconsolidato, il valore della produzione ad Euro 75,0 milioni, L’EBITDA pari a Euro 5,1 milioni (EBITDA margin % pari a 6,8%), ilrisultato netto in pareggio e la posizione finanziaria netta pari a Euro 16,0 milioni (PFN/EBITDA pari a 3,1x).Il Piano Industriale 2019-2023 prevede per l’un aumento del valore della produzione rispetto ai valori previsionali di fine 2019 pari a Euro 78,3 milioni. L’EBITDA previsto è pari a Euro 6,8 milioni (EBITDA margin % pari a 8,7%): tale aumento è dovuto alle azioni di efficientamento a livello di holding, grazie all'implementazione di DBA Network e al contributo delle sinergie derivanti dall'operazione M&A di Unistar. L’utile netto previsto è pari a Euro 0,8 milioni. La posizione finanziaria netta è prevista in diminuzione rispetto all'esercizio 2019 e pari a Euro 14,8 milioni (PFN/EBITDA pari a 2,1x).L’prevede un valore della produzione pari a Euro 86,7 milioni. L’EBITDA previsto è in crescita e pari a Euro 8,9 milioni con l’entrata a regime delle azioni di efficientamento e delle sinergie derivanti dalla recente acquisizione del Gruppo Unistar. L’utile netto previsto è pari a Euro 1,9 milioni. La posizione finanziaria netta è prevista in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 e pari a Euro 12,4 milioni (PFN/EBITDA pari a 1,4x).L’prevede un valore della produzione pari a Euro 91,7 milioni. L’EBITDA previsto è in crescita e pari a Euro 10,2 milioni. L’utile netto previsto è pari a Euro 3,0 milioni. La posizione finanziaria netta è prevista in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 e pari a Euro 5,9 milioni (PFN/EBITDA pari a 0,6x).L’prevede un valore della produzione pari a Euro 96,0 milioni. L’EBITDA previsto è in crescita e pari a Euro 12,0 milioni L’utile netto previsto è pari a Euro 4,4 milioni. La posizione finanziaria netta è prevista in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 e pari a Euro -2,6 milioni (PFN/EBITDA pari a -0,2x).