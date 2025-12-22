DBA, salta la cessione di Actual IT per mancato via libera delle autorità slovene

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, ha comunicato ila Telelink Business Services Group. L'operazione era stata annunciata lo scorso maggio.Il mancato perfezionamento dell'operazione è riconducibile al mancato avveramento, entro il termine contrattualmente previsto (20 dicembre 2025), delle condizioni sospensive previste dallo Share Purchase Agreement. In particolare,in materia di promozione degli investimenti, applicabile agli investimenti esteri diretti nei settori considerati strategici."Nonostante l'impegno profuso e la collaborazione costruttiva tra le parti, il procedimento amministrativo risulta tuttora pendente - si legge in una nota - la scadenza del termine contrattualmente fissato ha pertanto reso giuridicamente impossibile procedere al trasferimento delle partecipazioni oggetto della cessione. Le parti "di operazione, su basi e condizioni reciprocamente accettabili", viene aggiunto.Il mancato closingper DBA Group, non essendo avvenuto alcun trasferimento di quote né alcun incasso di corrispettivi, e lascia invariato il perimetro di consolidamento del Gruppo, incluso il contributo economico e finanziario di Actual IT.La società procederà a rivalutare la propria strategia industriale in relazione alle attività ICT in Slovenia e nei Balcani. Inoltre, nel corso dei prossimi mesi la societàcoerenti con il piano industriale e con gli obiettivi di crescita.