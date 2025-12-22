Milano 17:35
DBA, salta la cessione di Actual IT per mancato via libera delle autorità slovene

Finanza
(Teleborsa) - DBA Group, società quotata su Euronext Growth Milan e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, ha comunicato il mancato perfezionamento della cessione del 70% del capitale di Actual IT a Telelink Business Services Group. L'operazione era stata annunciata lo scorso maggio.

Il mancato perfezionamento dell'operazione è riconducibile al mancato avveramento, entro il termine contrattualmente previsto (20 dicembre 2025), delle condizioni sospensive previste dallo Share Purchase Agreement. In particolare, non è stata rilasciata dall'autorità competente l'autorizzazione obbligatoria ai sensi della normativa slovena in materia di promozione degli investimenti, applicabile agli investimenti esteri diretti nei settori considerati strategici.

"Nonostante l'impegno profuso e la collaborazione costruttiva tra le parti, il procedimento amministrativo risulta tuttora pendente - si legge in una nota - la scadenza del termine contrattualmente fissato ha pertanto reso giuridicamente impossibile procedere al trasferimento delle partecipazioni oggetto della cessione. Le parti "continueranno a valutare eventuali possibili alternative di operazione, su basi e condizioni reciprocamente accettabili", viene aggiunto.

Il mancato closing non comporta effetti economici o patrimoniali negativi per DBA Group, non essendo avvenuto alcun trasferimento di quote né alcun incasso di corrispettivi, e lascia invariato il perimetro di consolidamento del Gruppo, incluso il contributo economico e finanziario di Actual IT.

La società procederà a rivalutare la propria strategia industriale in relazione alle attività ICT in Slovenia e nei Balcani. Inoltre, nel corso dei prossimi mesi la società valuterà eventuali alternative strategiche, partnership o operazioni straordinarie coerenti con il piano industriale e con gli obiettivi di crescita.

