Geox, aggiornamento sul piano di buy-back

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato il 4 giugno 2019,, dal 14 al 18 ottobre 2019, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 1,2002 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 154.401,43 euro.A seguito delle suddette operazioni, al 21 ottobre, il Gruppo che opera nel settore delle calzature e dell'abbigliamento detiene 3.296.341 azioni proprie pari all'1,27% del capitale sociale.A Milano, intanto, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,00% sui valori precedenti.