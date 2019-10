Société Générale, giudizio positivo sulle maison del lusso

Société Générale esprime un giudizio nel complesso positivo sul settore del lusso evidenziando la presenza, all'interno del comparto, di diverse Compagnie con un elevato potenziale di rialzo.

Tra le francesi ad esempio, la settima banca per capitalizzazione nella zona euro, cita il titolo di Hermes , Lvmh e Kering . La prima con un rating hold, ottiene un target Price di 661 euro mentre per Lvmh, il rating è su Buy con un target Price di 430 euro. Buy è anche il giudizio per Kering a cui è stato assegnato un target Price di 630 euro.

(Teleborsa) -Guardando all'Italia invece, Société Générale mette sotto la lente di ingrandimento le azioni diper le quali,. Insieme a queste spiccache vede assegnarsi unGuardando al resto d'Europa da comprare, stando agli analisti dell'Istituto francese, sarebbe l'inglese, il cuimentre per, quotate nel mercato svizzero, il giudizio vede une unInfine, Société Générale suggerisce di mantenere la tedesca, con un tarare Price di 62 euro.Al momento Hermes perde lo 079% mentre guadagnano Lvmh lo 0,013% e Kering lo 0,42%. Tod's a Piazza Affari segna un +0,14% così come in rialzo dello 0,53% è Moncler. Di trend opposto Brunello Cucinelli che lascia lo 0,50%. A Londra Burberry vive un negativo dello 0,27%, in Svizzera Richemont e Swatch, rispettivamente un miglioramento dello 0,17% e dello 0,80%. Infine Hugo Boss è quella che vive, a Francoforte, la giornata migliore con un rialzo del 2,26%.