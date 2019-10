TIM positiva in attesa nomina Presidente. Rossi in pole

Telecom Italia

Vivendi

(Teleborsa) - In rialzo a Piazza Affari il titolo, che sta mettendo a segno un aumento dello 0,99% nel giorno in cui si tiene il Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente che prenderà il posto del dimissionario Fulvio Conti In pole position Salvatore Rossi , dopo che il comitato nomine di Telecom Italia ne ha approvato la cooptazione nel CdA . L'ex numero uno di Bankitalia dovrebbe incontrare il favore di tutti i principali azionisti di TIM:, Cdp e il fondo Elliott.