Trasporti, al via a Trieste quarta edizione Forum Pietrarsa

(Teleborsa) - "La sfida del mercato eurasiatico impone un'azione urgente del governo per. Servono investimenti, politiche mirate a sviluppare i nostri sistemi di connessione ed i nostri raccordi ferroviari per sostenere concretamente il trasporto intermodale e dare impulso alla competitività dell'industria italiana". Questo è uno dei driver principali della quarta edizione del Forum di Pietrarsa "", organizzato da Confindustria, Confetra e Assoferr.Sarà Trieste ad ospitare la quarta tappa della manifestazione, in programmaSi confronteranno esperti della logistica, dell'industria, del trasporto combinato stradale-ferroviario e Autorità di sistema portuale. Una tavola rotonda moderata dall'IngegnerLe conclusioni spetteranno al"Il convegno - spiegano Confindustria, Confetra e Assoferr - sarà l'occasione per fare il punto sullo stato delle ferrovie e delle infrastrutture in Italia. Questa edizione avrà un taglio internazionale, poiché - sottolineano i promotori dell'evento - il nostro Paese deve diventare strategico anche fuori dai nostri confini e avviare una collaborazione con i nostri competitors stranieri per creare un sistema di trasporto integrato e interconnesso".