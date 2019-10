Confesercenti: consumi quasi fermi, ai minimi dal 2014

(Teleborsa) - Nel 2019 la crescita dei consumi si ferma al +0,4%, il dato peggiore dal 2014 eQuesta la previsione dipresentata in occasione dell'assemblea elettiva dell'Associazione. Nonostante il recupero del potere d'acquisto, la propensione al consumo è rimasta al palo. "Sono gli. In un clima di fiducia più disteso, i consumi sarebbero aumentati", afferma ilDalla fine del 2019 la spesa delle famiglie italiane risulterà ancora inferiore di 6,1 miliardi rispetto al 2010.L'Ufficio economico della Confederazione ha calcolato inoltre che, 0,7 punti percentuali in più rispetto alla media dell'area Euro. Il gettito fiscale e contributivo complessivo è di 739 miliardi di euro, ovvero oltre 12.300 per abitante. "Se il peso delle imposte italiane fosse allineato alla media europea, pagheremmo 12,6 miliardi di euro di tasse in meno all'anno", evidenzia Confesercenti.