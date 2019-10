Rialzo controllato per il comparto tecnologico a Milano (+0,45%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per l', che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 72.742,4, in recupero dello 0,45%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,55% a 576.Tra i titoli del, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,60%.Tra le azioni del, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,99%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,22%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,16%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,06%.